Denizli’de herkes golcü

Spor Toto 1. Lig'den tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e düşen Denizlispor'da başarısızlığa rağmen hemen hemen tüm mevkilerden skora katkı oldu. Horoz 1. Lig'de 29 kez gol sevinci yaşarken, 9 farklı oyuncu fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Bu oyuncular içinde en skorer isim Ömer Şişmanoğlu oldu. Tecrübeli futbolcu sezonu 8 golle tamamladı. Yeni Malatya ve Tuzla'ya 2'şer gol kaydeden Ömer, 8 golü de ayakla atarken, 1'ini ise penaltıdan kaydetti. Denizli'nin attığı 29 gole 9 oyuncu katkı koydu.

GÜNDEM İÇ TRANSFER

Yeşil siyahlılarda, Mustafa Çeçenoğlu 5, Oğuz Yılmaz 4, Özer Özdemir ve Bekir Turaç Böke 3, Gökhan Süzen ve Kevin Mayi 2, Okan Derici ve Hakan Çinemre ise bir kez gol sevinci yaşamayı başardı. Rakip takımdan bir futbolcu da kendi kalesine 1 gol attı.

SEBAHATTİN ALP