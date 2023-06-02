Horoz’da yönetim, alacakları ödenen genç ismi takımda tutmayı başardı

Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da yönetim iç transferde Bekir Turaç Böke'yi takımda tutmayı başardı. Teknik Sorumlu Bülent Ertuğrul'un raporu doğrultusunda kalması istenen futbolcularla yapılan görüşmeler meyvelerini vermeye başladı. Ertuğrul'un isteği doğrultusunda, takımda kalması istenen Bekir Turaç Böke'nin alacakları yönetim tarafından ödendi ve boşa çıkması engellenen ilk futbolcu oldu.

Çankaya FK'dan iki sezon önce transfer edilen 23 yaşındaki Böke de diğer oyuncular gibi alacakları nedeniyle federasyona gitmişti. Horoz'da kısa bir süre önce alacakları ödenmediği için Asım, Ömer, Mustafa ve kaptan Oğuz Yılmaz boşa çıkmıştı. Bu arada yeşil-siyahlı yönetim, personel alacakları yekün tuttuğu için, 5-6 isim dışında diğer çalışanlara ücretsiz izin verdi. Ücretsiz izine çıkarılan çalışan sayısının 10'u geçtiği öğrenildi.