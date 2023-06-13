Denizlili Atik Kenya’ya gitti

Denizlispor'da uzun süre futbol oynadıktan sonra, önce altyapı ardından A Takım'da da teknik direktörlük yapan deneyimli teknik adam Kenan Atik Kenya Milli Takımı'nda göreve başladı. 2021 yılında Kenya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Engin Fırat'ın ekibine katılan Atik, yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Atik, ayrıca Genç Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevini de üstlenecek. Yeni görevini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Kenan Atik, "İnşallah her şey böyle güzel başlar ve güzel devam eder" ifadelerine yer verdi. 20 Mayıs 1965 Denizli doğumlu tecrübeli antrenör Kenan Atik, doğup büyüdüğü şehrin takımı Denizlispor'da 80'li yıllarda profesyonel olarak forma giymişti.

DİĞER