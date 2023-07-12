Horoz’da rota Emre Sağlık

Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan transfer yasaklısı Denizlispor'da gözler Emre Sağlık'ta. İç transferde yönetimin yeniden anlaşmak istediği futbolcu ile görüşmeleri yeniden başlattı. Kurmaylar, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki sağ beki takımda kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde teknik direktör Bülent Ertuğrul nezaretinde 33 futbolcu ile sürdüren Horoz bir yandan da kamp yeri konusunda temaslarını sürdürüyor. Genç teknik adam Ertuğrul, "Temmuz sonu, Ağustos başı gibi, Afyonkarahisar, Burdur ve Bolu kamp merkezlerinden birinde kamp planlıyoruz. Yönetim kamp yerleri ile görüşmelerini sürdürmekte" dedi.