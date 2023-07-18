Sıcak para lazım

Maddi krizdeki Denizlispor ekonomik bunalımdan çıkış için formüller ararken, çok uluslu IKAR Holdings şirketinin takımla ilgilenmesi sürecini bizzat yaşayan Denizlispor Başkan Yardımcısı Ali İnceören gelişmeler konusunda Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Almanya'da bulunan İnceören, Londra merkezli Ikar Holdings yetkilileri ile görüşmeleri bizzat kendisinin yaptığını belirterek, "Denizlispor'un marka değerini yükseltmemiz gerek. Bunun için de sıcak paraya ihtiyacımız var. IKAR Holdings; Afrika, Avrupa ve Türkiye'den bir takım bakıyor. Denizlispor'un konumunu kendilerine aktardım. İnşallah sonuç iyi olur. Girişimlerimiz devam ediyor" dedi.

TEPKİLER ÇOK ANLAMSIZ

Denizlispor'u bu konuma kendilerinin getirmediğini ve taraftarların 'Bırakın gidin' şeklinde sosyal medyadan yaptıkları tepkiye anlam veremediğinin ifade eden İnceören, "Biz bıraksak kim gelecek. Maddi durum ortada. Elimizi taşın altına koyduk ve çabalıyoruz. Keşke herkes kendi çapında Denizlispor için iyi bir şeyler yapmaya çalışsa. Denizli'nin marka değeri Denizlispor, daha iyi yerlerde olmalı" diyerek yeşilsiyahlılara mesaj gönderdi.

KAMPA GİDEMEDİLER

Maddi sıkıntılar nedeniyle kamp yeri bulmakta zorlanan Denizlispor, birçok takım ilk etap hazırlıklarını bitirmek üzere olmasına rağmen kentte kaldı. Cuma günü Kocaelispor ile karşılaşacak olan Denizlispor, perşembe günü Afyonkarahisar'a gidecek ve maç sonrası yeniden kente dönmek zorunda kalacak. Yeni sezon çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren yeşil-siyahlılar, aşırı sıcaklar nedeniyle salona geçti ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, "Yöneticilerimiz kamp yeri arıyorlar. Bolu, Kızılcahamam ve Afyon'dan biri olacak. Kamp yapacağımız yerde takımlar olmalı ve 3-4 hazırlık maçı yapmak planlıyoruz" dedi.