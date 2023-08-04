Denizlispor rakip arıyor

TFF 2. Lig'de 27 Ağustos'ta başlayacak sezon öncesinde çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren Denizlispor, maddi sorunlar medeniyle kamp yapamadı. Bu eksiği gidermek için hazırlık maçları sayısını yükseltmek isteyen yeşil-siyahlı kurmaylar dört bir yana haber saldı. Nazillispor, Uşakspor, Afyonspor ve Akhisarspor'a haber gönderen kurmaylar, Ege ekiplerinden cevap bekliyor. Yeşil-siyahlılar, Afyon'daki ilk hazırlık maçında Kocaelispor ile golsüz berabere kalırken, Denizli'deki ikinci özel karşılaşmada ise Efeler 09'u 4-1 yenmişti. Hazırlık maçı planladıklarını belirten teknik direktör Bülent Ertuğrul, henüz netleşen bir maç bağlamadık. Bu kez deplasmanda maç yapmak istiyoruz. Şartlar uyarsa hepsinle de oynayabiliriz" diye konuştu.