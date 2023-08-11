Horoz’a pansuman

Denizlispor'da maddi sıkıntılar nedeniyle antrenman boykotu yapan futbolcuların hareketi kısmen de olsa ses getirdi. Teknik heyet, futbolcular ve personelin alacaklarının yüzde 50'si yeşil-siyahlı yönetim tarafından ödendi. Bazı futbolcuların geçen yıldan kalan alacaklarının da yarısı verildi. Genç futbolculara ise harçlık olarak cüzi bir ödeme yapıldığı öğrenildi. Pansuman olarak nitelendirilen ödemelerle, antrenman boykotunun devam etme ihtimali de bir süreliğine rafa kalkmış oldu. Futbolcuların boykotu sonlandırarak yeniden antrenmanlara çıkması bekleniyor.

HAZIRLIK MAÇI İÇİN RAKİP ARANIYOR

Şimdiye kadar Kocaelispor, Efeler09 ve Uşakspor ile 3 hazırlık maçı yapan için yeşilsiyahlılar rakip aramaya devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, 3 hazırlık maçı daha yapmayı planladıklarını belirterek, "Maç kondisyonumuzu artırmak için hazırlık maçları yapmamız şart. Teklif ettiğimiz takımlardan Nazillispor ve Altınordu'nun kampta olmaları nedeniyle hazırlık maçı yapamadık. Afyonkarahisar'a kampa gelecek olan Bucaspor ile Afyonkarahisarspor'a da hazırlık maçı teklifi sunduk" dedi. Ertuğrul, sakatlıktan yeni çıkmaları nedeniyle Uşakspor maçında Samet, Berkant ve Mustafa Kaçan'ı riske etmemek için oynatmadıklarını söyledi.

KAZANAN ÇIKMADI: 1-1

DENİZLİSPOR, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçını TFF 2. Lig Kırmızı Gruptaki rakiplerinden Uşakspor ile deplasmanda oynadı. Uşak 1 Eylül Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Cem'in attığı golle ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda rakibine oranla daha fazla pozisyona giren yeşil-siyahlılar, Bekir'in penaltı golüyle eşitliğe sağladı. Maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.