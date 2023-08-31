Denizlispor’un maç saati değişti

3 Eylül Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanılacak olan Denizlispor-Karaman FK maç saati 17.00'dan 20.00'a alındı.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 3 Eylül Pazar günü oynanılacak olan Denizlispor - Karaman FK maç saati değişti. Saat 17.00 olarak belirlenen maç saati, yüksek hava sıcaklığı ve nem nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da onay vermesiyle 20.00'a alındı.

SEZONA İSTEDİKLERİ GİBİ BAŞLAYAMADILAR.

Öte yandan Denizlispor, ligin ilk maçında Amed Sportif'e deplasmanda 2-0 kaybederken Karaman FK ise sezonun ilk maçında kendi taraftarı önünde 10 kişi kalan Menemen FK'ya 1-0 kaybederken, iki takımda ligdeki ilk galibiyetini Pazar günü almak istiyor.