Denizli’nin demirbaşları

TFF 2. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul geri kalan 3 haftada ilk 11'de 6 oyuncusundan vazgeçemedi. Deneyimli oyuncular kaptan Gökhan Süzen, kaleci Abdülkadir Sünger, Muhammet Özkal, Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Berkant Gündem, 3 maçta da banko forma giyen isimler oldular. İlk hafta Amed Spor maçında 2. yarıda oyuna giren tecrübeli isim Emre Sağlık bir daha formayı kaptırmadı ve Karaman FK ve Isparta 32spor maçlarında 11'de başlayarak Ertuğrul'un gözdelerinden oldu. İlk iki hafta o birde forma giyen Alihan Kalkan ile Amed maçının başlangıç kadrosunda yer alan Mustafa Kemal Naza ve Ahmet Tekin de formayı kaptırarak yedek kulübesine çekildi.

KARŞILAŞMANIN SAATİ DEĞİŞTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında pazar günü Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek olan Denizlispor'un maç saati değişti. Sıcak hava nedeniyle Denizlispor'un talebi ve rakip takımın onayıyla Denizli Atatürk Stadı'nda pazar günü saat 16.30'da başlayacağı açıklanan mücadele TFF tarafından aynı gün saat 19.00'a alındı.