Horoz’dan müthiş dönüş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, evinde Arnavutköy'ü konuk etti. 5. dakikada kaleci Abdulkadir'in kontrol edemediği topu önünde bulan Metincan topu boş kaleye plaseledi: 0-1. 41'da fark 2 ye çıktı. İlk golün sahibi Metincan topla ceza alanına girdi, sağındaki Umut'a pasını aktardı. Umut bekletmeden vurdu, top kaleci Abdülkadir'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu 0-2. 53'de Denizlispor farkı bire indirdi. Berkant'ın ortasında kale sahası önünde topla buluşan Bekir, kafa vuruşu ile kaleci Cantuğ'u avladı: 1-2. 54'de Emre Burgaz'ın ceza alanı içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Bekir gole çevirdi ve eşitliği sağladı: 2-2. 70'de Emre Sağlık'ın pasında Berkant Denizlispor'u 3-2 öne geçirdi.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

90+2'de saha içi bir anda karıştı ve iki takım oyuncuları orta alanda birbirine girdi. Olaylar sonunda Denizlispor'lu Bekir Turaç Böke kırmızı, rakibi Hasan ise sarı kart gördü. 90+3'de konuk ekip Harun ile mutlak golü kaçırdı. Mücadeleyi 3-2 Denizlispor kazandı.

ERTUĞRUL'A DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Denizlisporlu futbolcular, galibiyeti dün 45 yaşına giren teknik direktörleri Bülent Ertuğrul'a armağan etti. Karşılaşmanın ardından konuşan ve oyuncularına verdiği mücadele için teşekkür eden Ertuğrul, "Maç yemeğinde bana galibiyet sözü vermişlerdi. İkinci yarı çok iyi oynayarak bunu başardılar" dedi.