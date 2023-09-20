Denizli’de iki fire

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenen Denizlispor altın değerinde 3 puan kazanırken galibiyet sevincini doyasıya yaşayamadı. Mücadelenin 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan takımın en tecrübeli ismi Gökhan Süzen'in durumunun ciddi olduğu anlaşıldı. Süzen'in maç sonrası çekilen MR'ında sol ayak iç kasıkta 3. derece yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun yaklaşık 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Öte yandan, Arnavutköy Belediyespor maçında kırmızı kart gören Bekir Turaç Böke de cumartesi günü deplasmanda oynanacak Etimesgut Belediyespor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Direkt kırmızı kart gören Böke'ye en az iki maç ceza gelmesi ihtimal dahilinde.

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI

Teknik Sorumlu Bülent Ertuğrul, bir maçta takımın en tecrübeli 2 önemli futbolcusundan yoksun kaldıklarına dikkat çekerek, "Gökhan ve Bekir bizi taşıyan isimler. Elimiz kolumuz bağlandı. Elimizdekilerin en iyisini sahaya süreceğiz" dedi. Ertuğrul, Bekir'in yokluğunda U17 takımının santraforu 17 yaşındaki Yaşar Yumlu'yu A Takım antrenmanına çağırdı. Gökhan Süzen'in yerine ise Alihan Kalkan'ın görev alması bekleniyor.