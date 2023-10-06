Denizli’nin dersi Fethiye

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçtan 7 puanla ayrılan Denizlispor, Fethiyespor deplasmanından da puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle iç sahada taraftarların da desteğiyle şu ana kadar iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Üç haftadır sahadan puanla ayrılıyoruz. Neredeyse tamamı altyapıdan gelen genç oyunculardan kurulu takımım çok iyi çalışıyor ve elinden geleni yapıyor. Eksik oyuncularımızın olmasına rağmen bunu hissettirmiyorlar. Forma şansı bulan tüm oyuncularım, kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için çalışıyor" diye konuştu. Son 24Erzincan karşılaşmasında taraftarların takıma olan güvenlerini bir kez daha gösterdiklerini kaydeden Ertuğrul, "Son yıllardaki en fazla taraftar sayısına ulaştığımızı düşünüyorum. Rakibimiz Fethiye ligin güçlü takımlarından biri. Hedefimiz son haftalardaki çıkışımızı sürdürmek ve bu zor deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek" diye konuştu.

TAKIMDA İKİ EKSİK VAR

Sakatlığı süren Gökhan Süzen ve Berkant Gündem Fethiye maçında görev yapamayacak, cezası biten Bekir Turaç takımdaki yerini alacak.