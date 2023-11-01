Alacağını sosyal medyadan istedi

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Denizlispor'da gündem yine para sorunları. Sosyal medyada yaşanan bir diyalog, kulüpte şok etkisi yarattı. 2022 Şubat ayında Bandırma'daki U19 maçı için yeşil-siyahlı takımın kaldığı otelin parasının ödenmediği öğrenildi. Mustafa Remzi Erdoğan adlı turizmci, kulübün sosyal medya hesabına "U19 takımının konaklama ücretini ödeyiniz. Ayıptır" diye yazdı.

Yeni Asır'ın ulaştığı Erdoğan, "Kaç defa görüştüm ama umursamıyorlar. 16 bin TL borçları var. Biz de esnafız. Bir açıklama bile yapmıyorlar" dedi. Öte yandan Başkan Mehmet Uz ise kaynak arayışında. Maaşların ödenmesinde her zamanki gibi sıkıntı yaşayan kurmaylar çözüm ararken, Mehmet Uz'un İstanbul'da sıcak para temini için çalıştığı öğrenildi.

ABDULKADİR'İN PARMAĞI KIRILDI

Hafta sonu evinde Menemen Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılarda 23 yaşındaki kaleci Abdükadir'in son dakikalarında oyundan çıktığı Somaspor maçında işaret parmağının kırıldığı öğrenildi. Abdülkadir'in en az 2 maçta görev yapamayacağı belirtilirken, Teknik direktör Bülent Ertuğrul'un Abdulkadir'in yokluğunda 22 yaşındaki file bekçisi Ali Eren Yalçın'a şans vermesi bekleniyor