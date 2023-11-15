Denizlispor’da yeni kaptan Muhammet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren Denizlispor'da kulüpten alacağı ödenmediği gerekçesiyle antrenmanlara katılmayan 36 yaşındaki Gökhan Süzen'in teknik direktör Bülent Ertuğrul'un raporu ve yönetimin oluru ile kadro dışı bırakılmasının ardından yeni kaptan kim olacak sorusu cevabını buldu. Ertuğrul'un önerisi yönetim tarafından da onaylanınca yeni kaptan 24 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Özkal yaşındaoldu. Özkal'dan sonra 2. kaptanlığa ise ki oldu. Emre Sağlık getirildi. 2019-2020 sezonunun devre arasında Bodrumspor'dan transfer edilen Özkal, yaklaşık 4 yıldır nunun Denizlispor'da görev yapıyor. Yeşilsiyahlı forma ile 79 maça çıkan Özkal, 1 gol kaydetti.

HOROZ'UN ÇIKIŞ PLANI

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 haftadan puan çıkaramayan Denizlispor, bu hafta İstanbul'da çıkış arıyor. Play-Off hattında yer alan Sarıyer deplasmanından puanla dönmek isteyen yeşil-siyahlılar, ardından sahasında Düzcespor'u yenerek kendini üst sıralara atmanın hesabını yapıyor.