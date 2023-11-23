Denizlispor'da Bizati görevde! "Kazanamama stresini üzerimizden atarak çıkışa geçmek istiyoruz"

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor'da dün göreve gelen teknik direktör Özcan Bizati, kulübü hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Daha önce de Denizlispor'da görev yaptığını ve doğduğu şehrin en önemli markası olan bu kulübe uzun vadeli planlarla geldiğini belirten Özcan Bizati, "Teklif geldiğinde maddi konuları konuşmadan kulübümüzü daha üst liglere taşıma konusunda yönetime plan ve düşüncelerimi ilettim. Olumlu cevap alınca görevi kabul ettim. O yüzden 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bulunduğumuz konum itibariyle ilk olarak kısa vadede yapmamız gerekenler üzerinde çalışmaya başladık. Bu da, takımımızın sahada gereken mücadeleyi verip bir an önce alt sıralardan kurtulmasını sağlamak" diye konuştu.

Görevden ayrılan teknik direktör Bülent Ertuğrul ve ekibine teşekkür eden Bizati, "Artık geriye bakmadan çalışmamız ve çalışmalarımızın karşılığını almamız gerekiyor. Oyuncuların çalışma temposundan ve isteğinden memnunum. Önümüzde puan cetvelindeki rakiplerimizden Düzcespor'la oynayacağımız kritik bir maç var. Saha ve seyirci avantajını iyi şekilde kullanarak galip gelmek ve uzun zamandır süregelen kazanamama stresini üzerimizden atarak çıkışa geçmek istiyoruz. İyi günde kötü günde hem takımının arkasında olan vefakar taraftarlarımızı destek vermeye davet ediyorum. Tribündeki coşku ve destek sahaya da olumlu şekilde yansıyacaktır. Denizlispor, Türk futbolunun önemli camialarından biri. Bu markayı layık olduğu yerlere taşımak için çıktığımız bu yolda tüm camianın kenetlenmesine ihtiyacımız var" dedi.