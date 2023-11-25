Denizlispor’da Gökhan’a af çıktı

DENİZLİSPOR'DA teknik direktör Bülent Ertuğrul'un istifasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımı tecrübeli teknik direktör Özcan Bizati'ye emanet eden yönetim, bir süre önce Bülent Ertuğrul'un kadro dışı bıraktığı tecrübeli oyuncu Gökhan Süzen'i affetti. Ertuğrul'un takımdan ayrılmasının ardından Denizli'ye gelerek yönetimle görüşen 36 yaşındaki kaptanın, başkan Mehmet Uz'u ikna ettiği ve yeni teknik adam Bizati'nin raporu doğrultusunda takıma döndüğü ifade edildi.

YEŞİL-SİYAHLI ekipte üçüncü sezonuna giren Gökhan Süzen, 10 Kasım tarihinde alacaklarını tahsil edemediği ve bu nedenle tavır alarak idmana katılmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından geçtiğimiz günlerde Denizli'ye dönen ve Ertuğrul'a takıma dönmek istediğini belirten Gökhan'a vize çıkmamıştı. Bizati'nin onayıyla yeniden idmanlara başlayan Gökhan'ın Düzce ile yarın oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor.

SÜPER LİG KARİYERİ VAR

Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Süzen, Beşiktaş'ta da uzun süre forma giyerken Süper Lig'de Sivasspor ve G.Antepspor'da da görev yaptı. Tokat, Ümraniye ve Adanaspor formalarını da terleten 36 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 138 maça çıkarken, 2 gol, 15 asist üretti

YÖNETİMDE ŞOK AYRILIK

Denizli'de 2. başkan Güray Özkan'ın görevinin sonlandırılması ile birlikte, yönetim kurulu üyeliğinin de düşürüldüğü ortaya çıktı. Özkan'ın 23 Ağustos 2023'teki genel kurul sonrası kulübe 2 milyon lira vereceğini taahhüt ettiği ve bu sözünü yerine getirmediği için görevinin sonlandırıldığı iddia edildi.