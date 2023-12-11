Horoz yine kayıp

TFF 2.Lig Kırmızı grupta geçen hafta 68 Aksarayspor'u deplasmanda 1-0 yenen Denizlispor, evinde ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılarak taraftarlarını kahretti. 6'da Onur sağdan ortaladı, penaltı noktasında topla buluşan Hamza'nın röveşata vuruşunda top az farkla auta çıktı. 14'te Bekir'e yapılan faul nedeniyle ceza yayı üzerinden kazanılan serbest atışta topun arkasına geçen Gökhan, sert vurdu. Barajdan seken top kale Emircan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. 45'de Abdurrahman'ın ceza alanı içinden vuruşunda kaleci Ali Eren, topu son anda kornere çeldi. İlk yarı Denizlispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

2. YARIYA GOLLE BAŞLADILAR

Konuk ekip ikinci yarıya golle başladı. 46'da ceza alanı içinde topla buluşan Süleyman'ın ortasında topla arka direkte buluşan Hamza yakın mesafeden plase vuruşla eşitliği sağladı 1-1. 62'de Bekir'in ceza alanı içinden sert vurdu, kaleci Emircan direk dibinden topu çeldi. 71'de İskenderunspor öne geçti. Ceza ayayı sol çaprazında kazanılan frikik'te topun arkasına geçen Süleyman, plase vuruşla ağları havalandırdı. 90+2'de defansın arkasına atılan topla buluşan Bekir kaleciyi çalımlayıp şutunu çekti ancak savunma çizgiden çıkardı ve maç 1-2 bitti.

TARAFTARDAN TEPKİ

Havanın soğuk olması nedeniyle yeşilsiyahlı taraftarlar İskenderunspor maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerin büyük bölümünde boşluklar dikkati çekti. Mücadeleyi yaklaşık 800 futbolsever izledi. Maçın başında yönetimi protesto eden taraftarlar, karşılaşma sonunda da tepkilerini dile getirdi.