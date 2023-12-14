Denizlispor ara vermiyor

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası futbol gündemi değişirken, Denizlispor ise çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Teknik Direktör Özcan Bizati, "Eksik olan yönlerimizi geliştiriyoruz. Taktiksel oyun varyasyonlarımızı geliştirmemiz gerek. İskenderunspor karşısında ilk yarı sergilediğimiz oyunu 70-80 dakikalara çıkarmamız gerekli" dedi. Öte yandan defansın istikrarlı ismi Emirhan Kaşçıoğlu, İskenderun maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

EMİRHAN'IN YERİNE AHMET

Emirhan'ın yerine defansta Ahmet Tekin'e görev verilmesi bekleniyor. Yedek stoper olarak da U19'dan Rıza Mert Pişirici'nin A Takıma dahil edeceği öğrenildi.