Denizlispor S.O.S verdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligde tutunma mücadelesi veren Denizlispor savunmada da sınıfta kaldı. Bu sezon ligde 17 maça çıkan Horoz, kalesini sadece iki maçta gole kapatabildi. Ağlarında 26 gole engel olamayan yeşil-siyahlılar, grupta en çok gol yiyen 5 ekipten biri oldu. Defansta problemler yaşayan Denizlispor, sadece 14 Ekim'de Denizli'de oynanan ve 2-0 kazanılan İnegölspor ile 3 Aralık'ta deplasmanda 68 Aksarayspor'u 1-0 yendiği maçlarda gol yemedi. Savunma problemine Bülent Ertuğrul'un yerine gelen teknik direktör Özcan Bizati de çözüm üretemedi. Bizati savunmadaki sorunu çözmek için çalışmalara hemen başlarken, transfer yasağı da deneyimli teknik adamın elini kolunu bağlıyor. Son maçında Uşak ile 2-2 berabere kalan Horoz, yarın Derince'yi konuk edecek.