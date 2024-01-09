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Denizlispor’da transfer heyecanı

HABER MERKEZİ
Denizlispor’da transfer heyecanı
Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı getirilen ve 2.5 sezondur kadrosuna takviye yapamayan Denizlispor'da yasağın açılacağı dedikoduları taraftarı heyecanlandırdı. Süper Lig'den düştükten sonra geçen yıl transfer yasağıyla 1'inci Lig'e de veda eden, bu sezon altyapı takviyeli kadrosuyla 2. Lig Kırmızı Grup'ta da düşme hattında yer alan Horoz'da başkan Mehmet Uz'un transfer tahtasını açmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Yönetim cephesinden ise yasağın kaldırılacağı iddialarıyla ilgili açıklama gelmedi.
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