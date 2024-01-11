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Haberler Denizlispor Başkan Uz’dan destek çağrısı

Başkan Uz’dan destek çağrısı

Denizlispor Başkanı Uz, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, tüm taraftarları Amed maçına takıma destek vermeye çağırdı.

SEBAHATTİN ALP
Başkan Uz’dan destek çağrısı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Amed'i konuk edecek olan Denizlispor hazırlıklarını günde tek idmanla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürüyor. Ligin ilk yarısını 18 puanla 16. sırada tamamlayan yeşil-siyahlılar, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

'LİGDE KOLAY MAÇ YOK'

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ilk yarının son haftalarında yakaladıkları çıkışı sürdürmek ve bir an önce alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi. Amed maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Uz, "Ligde kolay maç yok. Oynanmayan maçın galibi veya mağlubu olmaz. Ortada 3 puan var ve biz bunu elde etmek için mücadele edeceğiz. Oyuncularımız sahada gereken mücadeleyi gösterecek. Taraftarlarımızın da yine tribündeki yerini alarak bugüne kadar olduğu gibi aynı desteği vermelerini istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü maça davet ediyorum" dedi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Denizlispor-Amed maçı öncesi konuk takım taraftarlarına yasak getirildi. Kritik mücadeleyle ilgili toplanan Denizli İl Spor Güvenlik Kurulu, deplasman yasağı kararı aldı. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, Amed taraftarları maça alınmayacak.

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