Denizlispor’dan açıklama geldi

FIFA'nın Türkiye'den 24 kulübe transfer yasağı getirdiğini açıklamasının ardından bazı mecralarda Denizlispor'un da bu kulüpler arasında olduğu iddiaları yayıldı. Bu iddialara istinaden açıklamalarda bulunan Denizlispor kulübü, yeni bir transfer yasağı ile karşı karşıya olmadıklarını açıkladı. Mevcut cezalarından dolayı yayımlanan listede olduklarını belirten yeşil-siyahlı kulüp yaptığı açıklamanın devamında, "Kulübümüze daha önce verilen 2 dönem transfer yasağı devam etmekte olup, kalıcı transfer yasağımız bulunmadığı için borç ödendiği taktirde transfer yasağımız kalkacaktır. Kulübümüzle ilgili yeni bir transfer yasağının söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.