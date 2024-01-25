  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor çıkış arıyor

Denizlispor çıkış arıyor

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor çıkış arıyor
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor'da Isparta 32 maçı çıkış karşılaşması olarak görülüyor. Yeşil-siyahlılar, Isparta maçı ile galibiyet serisi yakalama peşinde. Futbolcuları bu maça motive etmeye çalışan teknik direktör Özcan Bizati, "Ligin 2. yarısının daha zorlu geçeceği muhakkak. Telafisi olmayan haftalara girdik. Yolumuz uzun ve bu yolda ayaklarımız yere sağlam basmalı. Rakip alana topu taşımada sıkıntımız yok ama özellikle gol yollarındaki son vuruşlarda ve pas tercihlerindeki becerimizi arttırmak için çalışıyoruz" dedi. Horoz'da Berkant Gündem, Kemal Çetinkaya ve Emre Burgaz'ın sakatlıkları sürerken, burnu kırıldığı için ameliyat olan ve Karaman FK maçında görev almayan Emirhan Kaşçıoğlu özel maske ile oynayabilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA