Denizlispor çıkış arıyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor'da Isparta 32 maçı çıkış karşılaşması olarak görülüyor. Yeşil-siyahlılar, Isparta maçı ile galibiyet serisi yakalama peşinde. Futbolcuları bu maça motive etmeye çalışan teknik direktör Özcan Bizati, "Ligin 2. yarısının daha zorlu geçeceği muhakkak. Telafisi olmayan haftalara girdik. Yolumuz uzun ve bu yolda ayaklarımız yere sağlam basmalı. Rakip alana topu taşımada sıkıntımız yok ama özellikle gol yollarındaki son vuruşlarda ve pas tercihlerindeki becerimizi arttırmak için çalışıyoruz" dedi. Horoz'da Berkant Gündem, Kemal Çetinkaya ve Emre Burgaz'ın sakatlıkları sürerken, burnu kırıldığı için ameliyat olan ve Karaman FK maçında görev almayan Emirhan Kaşçıoğlu özel maske ile oynayabilecek.