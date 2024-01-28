Denizlispor’un tadı tuzu yok

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor evinde, Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek ateş hattından çıkamadı. Amed FK maçında küfürlü tezahüratları nedeniyle PFDK tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Horoz, maça hızlı başladı ve 12'nci dakikada Emre Sağlık'ın golüye 1-0 öne geçti. Isparta ekibi 29'uncu dakikada Mehmet ile beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Isparta 32 Spor 62'nci dakikada yine Mehmet'in ayağından bir gol daha buldu: 1-2.

Kalan dakikalar başka gol getirmedi ve konuk Isparta 32 Spor maçı kazanmasını bildi. Bu skorun ardından Isparta 32 Spor, 36 puana yükselip üst sıralardaki yerini korudu. Denizlispor ise 19 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı.