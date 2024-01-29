Denizli umut tüketti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek 19 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan Denizlispor umut tüketmeye devam etti. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran yeşilbeyazlılarla 15. sırada ateş hattının üzerinde yer alan Sarıyer'le arasındaki puan farkı 5 oldu. Teknik direktör Özcan Bizati ligde kalma adına sonuna kadar savaşacaklarını belirterek, "Rakiplerimizle puan farkının açılması iyi olmadı ancak vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. Denizlispor önümüzdeki hafta deplasmanda önemli rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.