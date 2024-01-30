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Haberler Denizlispor Denizlispor’a kabus çöktü

Denizlispor’a kabus çöktü

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’a kabus çöktü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek 19 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan Denizlispor umut tüketmeye devam etti. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran yeşilsiyahlılarla 15'inci sırada yer alan Sarıyer'in arasındaki puan farkı 5 oldu. Teknik direktör Özcan Bizati sonuna kadar savaşacaklarını belirterek, "Rakiplerimizle puan farkının açılması iyi olmadı ancak vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. Denizli önümüzdeki hafta deplasmanda önemli rakiplerinden Arnavutköy ile karşı karşıya gelecek.
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