Denizlispor 1 puana üzüldü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligde tutunma mücadelesi veren Denizlispor'un evdeki hesabı çarşıya uymadı. 3 puan parolası ile çıktığı Arnavutköy karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen 1 puanla yetinen yeşil siyahlılar, kaçırılan fırsatlara yandı. Teknik direktör Özcan Bizati 1 puana sevinemediklerini ifade ederek, "Çok pozisyona girdik ama sonuçlandırma sıkıntısı yaşadık. Bu kaçırdıklarımızı Etimesgut maçında değerlendirmemiz gerekiyor" dedi. Yeşil-beyazlıların başarılı futbolcusu Bekir Turaç Böke parlamaya devam ediyor. 13 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Bekir Turaç, ilk yarıda olduğu gibi Arnavutköy Bld. filelerini yine 2 kez havalandırdı. Kastamonuspor'dan Okan ve Yusuf da 11 golle Bekir'i takip ediyor.