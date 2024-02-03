Gol makinesi cezalı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, 24'ncü haftada sahasında Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç yarın saat 14.00'te başlayacak. Arnavutköy maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen golcü Bekir Turaç Böke, bu kritik maçta forma giyemeyecek. Ligde 13 golle gol krallığında zirvede yer alan 24 yaşındaki golcü, Arnavutköy'e attığı 2 golle takımına 1 puan kazandırmıştı. Teknik direktör Özcan Bizati'nin Bekir Turaç'ın yerine hücum hattında Oğuzhan Sarı'ya görev vermesi bekleniyor. Aynı maçta kart sınırında bulunan ve 80'nci dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Kaçan da Etimesgut maçında forma giyemeyecek.

AYNI KADERİ YAŞADI

Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan Arnavutköy Belediyespor maçında bu kez kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bekir Turaç Böke, yine Etimesgut Belediyespor karşısında forma giyememişti. Yeşil siyahlılar 2 maç ceza alan Bekir'in forma giymediği Etimesgut Belediyespor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmış, Denizli'de oynanan 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kalmıştı.