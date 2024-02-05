Horoz galibiyete hasret kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor sahasında Etimesgut Belediyespor ile golsüz berabere kalarak 3 puan hasretini 5 maça çıkardı. 21 puanda kalan yeşil-siyahlılar düşme hattından çıkamadı. 14'te Deniz, soldan ceza alanına girdi. Sert şutunda top üstten auta çıktı. 27'de sol çizgiden hareketlenen Alihan ceza alanınan ortaladı, kale sahası uzak köşesinde Emre Sağlık'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 29'da ceza alanı içinde kafalardan seken topu önünde bulan Deniz, müsait durumda sert vurdu ama çerçeveyi tutturamadı.
ABDÜLAZİZ'İ AŞAMADILAR
83'de Denizlispor mutlak golden oldu. Gökhan'ın soldan kullandığı serbest atışta, kale sahası önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Alaatin, 2 metreden topu boş kaleye atamadı. 88'de kale sahası sol çaprazından Muhammed Eren'in şutunu kaleci Abdulaziz, kornere çeldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.