  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Horoz galibiyete hasret kaldı

Horoz galibiyete hasret kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında Etimesgut Belediye ile berabere kaldı. Denizli’nin 3 puan hasreti 5 maça yükseldi

SEBAHATTİN ALP
Horoz galibiyete hasret kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor sahasında Etimesgut Belediyespor ile golsüz berabere kalarak 3 puan hasretini 5 maça çıkardı. 21 puanda kalan yeşil-siyahlılar düşme hattından çıkamadı. 14'te Deniz, soldan ceza alanına girdi. Sert şutunda top üstten auta çıktı. 27'de sol çizgiden hareketlenen Alihan ceza alanınan ortaladı, kale sahası uzak köşesinde Emre Sağlık'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 29'da ceza alanı içinde kafalardan seken topu önünde bulan Deniz, müsait durumda sert vurdu ama çerçeveyi tutturamadı.

ABDÜLAZİZ'İ AŞAMADILAR

83'de Denizlispor mutlak golden oldu. Gökhan'ın soldan kullandığı serbest atışta, kale sahası önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Alaatin, 2 metreden topu boş kaleye atamadı. 88'de kale sahası sol çaprazından Muhammed Eren'in şutunu kaleci Abdulaziz, kornere çeldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA