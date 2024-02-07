Emre’den açıklama geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor'un sahasında Etimesgut Belediyespor ile oynadığı maçın 2. yarısında sahada elinde cep telefonuyla görüntülenen Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık'tan açıklama geldi. Emre Sağlık, karşılaşmayı tribünden izleyen bir taraftarın çektiği videonun sosyal medyada yayıldığına dikkati çekerek, "Olay ikinci yarının başında yaşandı. Telefonu sahada buldum, kenara vermek istedim. O sırada atak gelince telefon elimde kaldı. Ezilecekti, ben de aldım. O sırada da kenara bırakmaya fırsatım olmadı, atak yiyorduk. Sonra rakipten topu dışarıya atmasını rica ettim, sağ olsunlar attılar. Ardından da top toplayıcı çocuğa teslim ettim" diye konuştu.