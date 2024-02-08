Denizlispor’da Bekir sancısı

Denizlispor'un en golcü ismi olan ve 13 golle 2. Lig Kırmızı Grup'ta gol kralı olan Bekir Turaç Böke'nin profesyonelliğe ilk adımı attığı ve Denizlispor gibi ligde tutunma mücadelesi veren eski takımı Etimesgut Belediyespor karşı 2 maçta da kart cezalısı durumuna düşmesi, 'bilinçli mi kart gördü yoksa tesadüf mü?' sorularını akla getirdi. Böke, Denizlispor'un 3-2 kazandığı 4. hafta oynanan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaşmasında maçın son anlarında kırmızı kart görmüş ve Etimesgut karşısında forma giyememişti. Bekir, geçen hafta ise ortada pozisyon yokken sarı kart görüp yine cezalı duruma düştü ve Etimesgut karşısında yeniden forma giyemedi. Konu hakkında görüşlerini söyleyen teknik direkör Özcan Bizati, "Etimesgut Belediyespor maçında ona çok ihtiyacımız vardı. Oynasa ve gol atsa, hem kendi hem takım kazanacaktı. Ancak, bilinçli kart gördüğü düşüncesine katılamam. Art niyet aramamak gerek" şeklinde konuştu.TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ara transfer dönemindeki ikinci takviyesini yaptı. İzmir temsilcisi Vanspor FK'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurcan Güler'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İzmirspor'da futbola başlayıp Akhisarspor'da profesyonel olan Onurcan kariyerinde Menemen FK, Bodrum FK, Muğlaspor,1922 Konyaspor, Afyonspor, Zonguldak Kömürspor ve Uşakspor'da da oynadı. İlk yarıda Vanspor formasıyla 2. Lig'de 7 maça çıkan tecrübeli oyuncu, kupada ise 1 kez görev yaptı. Altınordu dış transferde daha önce Sarıyer'den ön libero Eray Ataseven'i kadrosuna katmıştı. Altınordu, bu hafta derbide Bucaspor 1928'e konuk olacak.