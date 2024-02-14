Denizlispor’da boykot depremi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da futbolcular isyan etti. Hem futbolcuların hem de kulüp personelinin 4 aydır maaş alamadıkları öğrenilirken, futbolcuların kulübe sahip çıkılmaması nedeniyle antrenmanlara çıkmama kararı aldıkları belirtildi. Futbolcuların maç gününe kadar antrenmanlara çıkmama kararı aldıkları öğrenildi. Futbolcuların şehrin ileri gelenlerine çağrıda bulunarak kulübe sahip çıkmasını istedikleri kaydedildi. Alınan her yenilgiden sonra eleştirilen genç takımın bu durumdan çok rahatsız olduğu kaydedildi.

"SONUMUZ AMATÖR KÜME OLUR"

Toplantı sırasında konuşan futbolcuların; "Her yenilgi sonrası biz suçlu oluyoruz. Kulübün durumunu kimse değerlendirmiyor. Şehrin ileri gelenleri bu kulübe sahip çıkmazsa sonumuz amatör küme olur. Bu durumda olmamızın nedeni yanlış yönetimlerdir. Suç futbolculara atılmasın. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Bütün gücümüzle sahada mücadele ediyoruz" dedikleri öğrenildi. Takımda asgari ücret karşılığı oynayan oyuncuların dahi 4 aylık alacaklarının ödenmediği belirtildi. Toplantı sırasında futbolcuların; "Bizler önemli değiliz. Kulübün personeli aylardır maaş almıyor. Bu insanlar evlerine ekmek götüremiyor. Bu takım bu şartlar altında devam edemez" dedikleri öğrenildi.