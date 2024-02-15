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Denizlispor'da boykot sona erdi

TFF 2. Lig’in 26’ıncı haftasında 18 Şubat 2024 Pazar günü Fethiyespor'u konuk edecek Denizlispor, antrenmanlara çıkmama kararının ardından bugün çalışmalarına başladı.

İHA
Denizlispor’da boykot sona erdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Denizlispor, hafta sonu 18 Şubat 2024 Pazar günü kendi sahasında Fethiyespor'u konuk edecek. Yeşil siyahlı ekip hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik direktör Özcan Bizati nezaretinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. sırada düşme hattında bulunan Denizlispor, geçtiğimiz hafta Erzincanspor karşısında 1-0 yenilgiye uğradı.

Geçtiğimiz gün Denizlispor'da futbolcular maaşlarının ödenmemesi halinde maça çıkmama kararıyla protesto başlatmıştı. Bugün yapılan antrenmanla protesto sona erdi.

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