Horoz’da boykot sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligde tutunma mücadelesi veren Denizlispor'da antrenmana çıkmama boykotu devam ediyor. Futbolcularla toplantı yapan teknik direktör Özcan Bizati de futbolcuları ikna edemedi. Teknik heyet dahil, futbolcuların ve kulüp personelinin 3 aydır tek kuruş almadığı, Şubat sonunda alacakların 4 aya çıkacağı öğrenildi. Futbolcuların, eskiyen ve yırtılan ayakkabı paraları ile cep harçlıklarını ailelerinden aldıkları, kulüpte tavuk pilav yemekten bıktıklarını, bu yönde ailelerine dert yandıkları öğrenildi.

YEŞİL CEPHEDEN TEPKİ GELDİ

Altyapıda çalışan personelin de parasızlıktan dert yandıkları, bazı antrenörlerin deplasman giderlerini kendi kredi kartlarından karşıladıkları ve bu paraları bile kulüpten alamadıkları gelen bilgiler arasında. Yaşanan gelişmeler üzerine Yeşil Cephe Taraftar Derneği, sosyal medya sayfalarından açıklama yaparken şu görüşlere yer verildi: "Denizli ve Denizlispor için sözün bittiği yere geldik. Ali Çetin ile başlayan Mehmet Uz ile devam eden süreç artık tıkanmıştır. An itibariyle, Denizlispor'umuz yok olmanın eşiğine gelmiştir. Şehrin önde gelenleri kenetlenmediği takdirde, ortada Denizlispor diye bir camia kalmayacaktır. Bizler, Denizlispor taraftarları olarak var gücümüzle camiamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR

Denizli TÜFAD Başkanı Bülent Fil ise 'Yolun sonu görünüyor' başlıklı paylaşımında süreç içinde herkesin suçu olduğuna vurgu yaparak, "Sessiz kalınan noktalarda yaranın oluşumunda hemen pansuman yapılmayarak, yaranın büyümesine neden olan herkes, hepimiz suçluyuz. Şehrin dinamikleri devreye girmezse; Denizlispor amatör kümeye doğru hızla düşüş yaşayacaktır. UEFA ve FİFA'dan gelecek cezalar ile süreç hızlanacaktır. Çözüm, son çıkış noktasından hızlı manevra ile en az kayıpla çıkmaktır. Şimdi kenetlenme zamanı" dedi.