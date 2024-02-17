2 milyonluk kriz

TFF 2. Lig'de çok zor günler geçiren Denizlispor'da kritik Fethiyespor maçı öncesi yaşanan antrenman boykutunun perde arkasına Yeni Asır ulaştı. Protesto yönetimin futbolculara yaptığı iki aylık ödeme sonrası önceki gün sona ermişti. İddiaya göre, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Emre Sağlık, Muhammed Özkal ve Abdülkadir Sünger kendilerini ve alacaklarını garanti altına almak amacıyla TFF'ye başvurup, kulübe ihtar çekti.

Alacakları ödenmemesi durumunda ara transferde serbest kalacak olan beş tecrübeli oyuncuya yönetim bu nedenle 2 milyon lira maç başı ödemesi gerçekleştirdi.

'HİÇ YAKIŞIK ALMADI'

Takımın ağabeyleri konumundaki ikisi kaptan olan 5 futbolcunun bu hamlesi nedeniyle yeşil-siyahlı kurmayların kasasındaki nakit gidince, diğer futbolcular ve personelin kasım ve aralık ayı maaşlarının ödenmesinin geciktiği iddia edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici "Takımın durumu ortada. Kendi menfaatleri için, takımdaki diğer futbolcuların çektiği sıkıntıları düşünmeyen ağabey konumundaki beş futbolcunun yaptıkları hiç yakışık almadı. Alacakları ödendi. Fethiye maçında göreceğiz arkadaşları" diyerek sitemde bulundu.