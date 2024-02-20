Denizlispor’da moraller bozuk

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ateş hattında yer alan ve düştüğü girdaptan bir türlü çıkamayan Denizlispor'da kara bulutlar dağılmadı. 2024'te henüz galibiyet ile tanışamayan yeşil-siyahlılarda moraller bozuk. Zincirleme hatalar ile 90+8'de yedikleri golle Fethiyespor karşısında şok yaşadıklarını belirten teknik direktör Özcan Bizati, "Zincirleme trafik kazası gibi oldu ve bireysel hatalar zinciri ile golü yedik. Bir puan bile bizim için çok önemliydi. Çok gol pozisyonuna girmedik ama iyi oynadık. Futbolda skor üretemezsen böyle sürprizlerle karşılaşmak olası. Şansa inanan biri değilim ama bazen futbolda şans da gerekiyor. Bu nedenle son haftaya kadar savaşacağız" dedi.