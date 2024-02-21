Denizli’nin kralı Bekir suskun

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13 golle gol krallığında zirvede yer alan Denizlispor'un golcü ismi Bekir Turaç Böke, yine suskunluğa büründü. Denizlispor ligdeki son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alırken hiç gol atamadı, kalesinde ise 2 gol gördü. 13 golle gol kralı olan Bekir Turaç Böke de takımına ayak uydurdu ve suskunluğa büründü. Ligde en son İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediye Gençlikspor maçında 2 gol kaydeden 24 yaşındaki Bekir, 0-0 biten Etimesgut Belediyespor maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynamadı.

HOROZ'DA ÜÇÜNCÜ SEZONU

24 Erzincanspor ve Fethiyespor maçlarında formasına kavuşan Bekir, 1-0 kaybedilen 2 maçta da gol sevinci yaşamadı. 12 gole ulaşan Amed'den Berk İsmail Ünsal, Bekir ile gol farkını kapatmaya başladı. Ankaragücü altyapısından yetişen ve 2021- 2022 sezonu başı Çankaya FK'dan Denizlispor'a transfer edilen Bekir, 3. sezonunda yeşilsiyahlı forma ile toplamda 19 gole ulaştı.

İNEGÖL'E BİLENİYOR

Denizlispor, ligde oynayacağı İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Son yedi maçında galibiyet alamayan ve sadece 3 puan toplayabilen yeşil-siyahlılar, 10. sırada yer alan rakibini deplasmanda mağlup ederek nefes almak istiyor. Teknik direktör Özcan Bizati, henüz bir şeyin bitmediğini dile getirdi ve ilk maçta yendiklerini rakiplerini yeniden mağlup ederek çıkışa geçeceklerini söyledi.