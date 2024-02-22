Denizli kenardan katkı alamıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 puan hasretini 7 maça çıkaran Denizlispor, düşme hattından uzaklaşmak için çabalasa da bunu skora yansıtamadı. Transfer yasaklı olduğu için U19 ağırlıklı genç bir kadro ile ligde tutunmaya çalışan Denizlispor, tecrübesizliğin sancısını yaşıyor. Ligde 23 gol atıp kalesinde 35 gol gören Denizlispor'un 13 golünü Bekir Turaç Böke kaydederken, 10 gol de 9 ayrı futbolcunun imzası bulunuyor. Böke haricinde ligde ki diğer 10 golün atan isimler ise şöyle: Gökhan (2) ve Emre Yıldırım, Emre Burgaz, Emre Sağlık, Berkant Gündem, Mustafa Kaçan, Mehmet Eren Sıngın, Deniz Kodal, Oktay Kısaoğlu 1'er gol attı. Horoz, yedek kulübesinden ise neredeyse hiç skor katkısı alamadı. Oyuna sonradan giren isimler gol ya da asist üretemedi. Bir tek, Amed Sportif maçında oyuna sonradan giren Emre Yıldırım bir gollük katkı verebildi.