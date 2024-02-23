Çıkış maçımız olacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, 25 Şubat Pazar günü oynayacağı İnegölspor müsabakasına odaklandı. Yeşil-siyahlılar, dün teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde bu zorlu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Bu sezon dış sahada bir galibiyeti olan Denizli temsilcisi, bu kötü istatistiğini de rakibi önünde bozmak istiyor.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Özcan Bizati, taktik idmanı sırasında sık sık oyuncularını uyardı. Bizati, idman sonrası yaptığı açıklamada, "Son haftalarda oyun olarak elimizden geleni yapsak da bunu skora yansıtamadık. İnegölspor maçına büyük önem veriyoruz. Amacımız kazanarak bir nebze olsun nefes almak. İnegöl'ü çıkış maçımız olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli'de dün 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Denizlispor Başkanı Mehmet Uz da yer aldı.

EMRE FURTUNA OYMAYACAK

Fethiyespor maçında sakatlanan Emre Furtuna, hem sakatlığı hem de yedek kulübesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştüğü için forma giyemeyecek.