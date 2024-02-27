Denizlispor’da umutlar tükeniyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor haftayı yine puansız tamamlayıp umut tüketti. İnegölspor deplasmanından 4-0 yenik ayrılan yeşil-siyahlılar, 21 puanla 18'inci sırada kaldı. 15'inci sırada yer alan Düzcespor'un 5 puan gerisinde yer alan Denizlispor, son 8 maçını kazanamadı. Sezonun ikinci yarısında hiç galip gelemeyerek bu periyotta 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Denizlispor her geçen hafta işini zorlaştırmaya başladı. Denizlispor ayrıca son 4 maçı gol atamadan tamamladı. Yeşil-siyahlılarda kötü gidişle teknik direktör Özcan Bizati'nin koltuğu da iyice sallanmaya başladı. Denizlispor bu hafta zirve mücadelesi veren Kastamonuspor'u konuk edecek.