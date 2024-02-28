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Haberler Denizlispor Denizli yaralı

Denizli yaralı

Yeşil-siyahlılar, üst üste üç yenilgi ile dibe demir attı, kara bulutlar çöktü.

SEBAHATTİN ALP
Denizli yaralı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü görmeyen ve üst üste 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Denizlispor'da kötü gidiş sürüyor. Düşme potasının 5 puan gerisinde kalan ve gelecek adına umut vermeyen Horoz 2. yarıda 8 maçtan 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, bu süreçte sadece 4 gol kaydetti. Amed FK ile 1-1 berabere kalan yeşil siyahlılar, Isparta 32 Spor'a 2-1 kaybederken, Arnavutköy Bld ile 2-2 berabere kaldı. Karaman FK, 24 Erzincanspor ve Fethiyespor'a 1-0'lık sonuçla kaybeden Denizli temsilcisi, son olarak İnegölspor'a 4-0 kaybetti.

BİZATİ ÇARE OLAMADI

Teknik Direktör Bülent Ertuğrul'un görevden ayrılmasının ardından 3 yıllık anlaşma ile takımın başına geçen Özcan Bizati de yeşil siyahlılara çare olamadı. Denizli ekibiyle sadece iki maç kazanabilen Bizati, 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 10 puan toplayabildi. Denizli cumartesi günü 3. sıradaki Kastamonu ile evinde oynayacak.

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