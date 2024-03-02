Bir bu eksikti!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında oynadığı 8 maçta galip gelemeyen, son 4 haftada gol bile atamayıp 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Denizlispor, bugün oynanacak Kastamonuspor öncesi bir kötü haberle daha sarsıldı. Sezon başında 2. Lig'e düştükten sonra maddi darboğaz nedeniyle kadrosu dağılan, birçok oyuncuyla yollarını ayırıp genç ağırlıklı kadroyla mücadelesini sürdüren yeşil-siyahlılar, paralarını alamadıkları için bir süre antrenmana çıkmayan oyunculara maaşlarını ödedikten sonra idmanlara çıkan oyuncuların kavgasıyla şok yaşadı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Taktik antrenmanda Ahmet Tekin Bekir Turaç Böke'ye Bekir'e kayarak müdahalede bulunduğu ayağına aldığı müdahaleye kızan Bekir'in yerde yatan Ahmet ile önce tartıştığı sonra yakasından tutup ayağa kaldırarak yüzüne kafa attığı öğrenildi. Burnu kırılan ve kanlar içinde kalan Ahmet, saha içinde tedavi edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Bekir'in sert çıkışına tepki gösteren yardımcı antrenör, oyuncunun üzerine yürüdü. Araya diğer futbolcular ve teknik heyet girdi, kavga güçlükle yatıştı. Teknik direktör Özcan Bizati de antrenmanı iptal etti.

TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Taraftar dernekleri de olaya çok sert tepki gösterdi. "Denizlispor forması bilinen tüm kavram ve değerlerin üzerindedir" açıklamasını yapan taraftarlar, "Mevcut transfer yasağı ve kulübün içinde bulunduğu çıkmazı göz önüne alarak bireysel performansını önceleyen ve takım içi huzursuzluk yaratanların bu camiada asla yeri yok. Takım içinde huzursuzluk yaratıp bu camianın kültürüne aykırı davranan her kimse karşılığını çok net şekilde alır. Bu bağlamda takım arkadaşının kendisine antrenmanda sert girdiğini bahane ederek, üstüne gelip kafa atıp Ahmet Tekin kardeşimizin burnunun kırılmasına neden olan Bekir Turaç Böke'yi, onun her daim yancısı olan Gökhan Süzen'i ve bu olayların sineye çekilmesini isteyen Özcan Bizati'yi takımda görmek istemiyoruz.

Gerekenlerin yapılmadığı taktirde gerekenin misliyle karşılık verileceğinin bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.