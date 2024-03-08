Horoz ateşi yaktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından çıkmak için çabalayan Denizlispor, deplasmanda zirve adayı Iğdır FK'yı 3-1 mağlup ederek kurtuluş ışığını yaktı. Ligde 9 hafta sonra üç puanla tanışan ve 2024'ün ilk galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılar, kendi evinde hiç yenilmeyen Iğdır'ı da yenerek moral buldu. Ligde 24 puanla halen 18. sırada yer alan Horoz, ateş hattının hemen üzerindeki Sarıyer ile aradaki puan farkını da 4'e düşürdü. 'İnşallah devamını getiririz' diyen teknik direktör Özcan Bizati, "Bir galibiyetle hiçbir şey bitmedi" diyerek oyuncularına ciddi uyarıda bulundu.

'ENERJİMİZ YÜKSEK'

Bizati, "Bu galibiyetin devamını getirmek ve aynı futbolu sonraki maçlara yansıtmak önemli. Son iki maçta ne oynayabileceğimizi göstermiş olduk. Enerjimiz yüksek. Takım ruhu ile oynadık. Böyle oynamaya devam edersek, ligde tutunma adına iyi işler yaparız. Futbolcuları kutluyorum" dedi. Yeşil siyahlılar pazar günü evinde Memenen FK'ye 2-0 yenilen Somaspor'u konuk edecek.

BEKİR 15 GOLE ULAŞTI

Denizlispor'un en golcü ismi Bekir Turaç Böke, Iğdır FK maçında rakip takım filelerini 2 kez havalandırırken, gol sayısını 15'e çıkardı. Kırmızı Grup'ta gol krallığında ilk sırada olan Böke, gol sevincini antrenmanda tartışıp burnunu kırdığı Ahmet Tekin'le paylaştı. İkili birlikte poz verdi.