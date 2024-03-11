  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Ege derbisi Denizli'nin

Ege derbisi Denizli'nin

Denizlispor, Somaspor’u kritik maçta yenerek 2’de 2 yaptı. Erhan'ın golleriyle iki farklı öne geçen sarı-lacivertliler, Hüseyin'i tutamayınca Horoz 19. dakikada Ramazan ile öne geçti. 46'da Ceyhun skoru eşitledi. Yeşil siyahlılar, 84'te Gökhan'ın 30 metreden attığı golle önemli bir 3 puanı kazandı

SEBAHATTİN ALP
Ege derbisi Denizli’nin
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 30. haftada oynanan Ege derbisinde Denizlispor sahasında Somaspor'u 2-1 mağlup etti. 19'da Emre'nin ceza alanına yaptığı ortada, Samet Emre topu kontrol edip sağındaki Ramazan'a pasını aktardı. Ramazan düzeltip sert vurdu: 1-0. 45'te Mustafa kaleci Yağızcan ile karşı karşıya kaldı, pas vermeyi tercih edince, araya giren defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 46'da sağdan yapılan ortada ön direkte Ahmet Hakan, topa kafa vurdu. Kaleci Abdülkadir'in sektirdiği topu önünde bulan Ceyhun, eşitliği sağladı: 1-1. 75'te Yağızcan, arkadaşına pas atmak isterken, elinden kaçan top gerisine düştü. Pozisyonun içinde olan Deniz, 5 metreden mutlak golü kaçırdı. 84'te 30 metreden topa sert vuran Gökhan'ın şutunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 2-1. Maç bu skorla bitti.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA