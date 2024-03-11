Ege derbisi Denizli’nin

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 30. haftada oynanan Ege derbisinde Denizlispor sahasında Somaspor'u 2-1 mağlup etti. 19'da Emre'nin ceza alanına yaptığı ortada, Samet Emre topu kontrol edip sağındaki Ramazan'a pasını aktardı. Ramazan düzeltip sert vurdu: 1-0. 45'te Mustafa kaleci Yağızcan ile karşı karşıya kaldı, pas vermeyi tercih edince, araya giren defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 46'da sağdan yapılan ortada ön direkte Ahmet Hakan, topa kafa vurdu. Kaleci Abdülkadir'in sektirdiği topu önünde bulan Ceyhun, eşitliği sağladı: 1-1. 75'te Yağızcan, arkadaşına pas atmak isterken, elinden kaçan top gerisine düştü. Pozisyonun içinde olan Deniz, 5 metreden mutlak golü kaçırdı. 84'te 30 metreden topa sert vuran Gökhan'ın şutunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 2-1. Maç bu skorla bitti.