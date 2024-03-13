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Haberler Denizlispor Horoz’da Bekir şoku

Horoz’da Bekir şoku

Soma maçında sakatlanarak oyundan çıkan takımın en golcüsü Bekir Turaç Böke’nin bu haftaki Menemen maçına yetişebilmesi için sağlık ekibi seferber oldu.

SEBAHATTİN ALP ÖZEL HABER
Horoz’da Bekir şoku

Denizlispor'un 15 golle en golcü ismi olan ve gol krallığında zirvede olan ismi Bekir Turaç Böke'nin Somaspor maçında sakatlanarak oyun dışı kalması teknik heyeti endişelendirdi. Somaspor ile yapılan karşılaşmanın 44. dakikasında rakip ceza alanı içinde kendini aniden yere bırakan Bekir, sol arka adalesini tutarak saha kenarına gelirken, riske girmemek için oyundan alınmıştı.

'DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ'

Maç sonu Yeni Asır'a özel açıklamada bulunan başarılı golcü, "Iğdır FK maçında sol arka adalemde ağrılar başlamıştı. Somaspor maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken sol arka adalemde yine sertlik oluştu. Maç esnasında ağrı dayanılmaz hale gelince zorlamak istemedim. Oyuna devam etseydim daha kötüsü olabilirdi" dedi. Antrenmanlara çıkmayan ve tedbir amaçlı dinlendirilen 24 yaşındaki Bekir'in sol arka adalesindeki ağrının durumunun bugün çekilecek olan MR sonrası netleşeceği öğrenildi. Golcü ismin kritik Menemen maçında görev alabilmesi için sağlık ekibi seferber oldu.

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