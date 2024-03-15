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Haberler Denizlispor Denizlispor seri peşinde

Denizlispor seri peşinde

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor seri peşinde
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta pazar günü deplasmanda Play-Off kovalayan Menemen FK ile karşılaşacak olan Denizlispor'da moraller süper. Son iki maçını kazanan Horoz'da prime yapılan zamlarla motivasyonları artan futbolcular ve teknik heyet seriyi devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Özcan Bizati son maçlarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek zorunda olduklarını dile getirdi. Bizati, "Yükselişimizi sürdürmeliyiz. Biran önce düşme hattından çıkmamız gerekiyor. İç-dış fark etmez, her zaman galibiyet için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın da desteği ile zoru kolaya çevirebiliriz" dedi.
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