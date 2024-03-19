Denizlispor’da çıkışa mola

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta Iğdır FK ve Somaspor galibiyetlerle çıkışa geçip moral bulan Denizlispor, 3-1 yenildiği Menemen FK maçıyla yükselişini sürdüremedi. 31. hafta maçları sonunda 27 puanda kalan yeşilsiyahlılar; puan cetvelinde 18. sıradaki yerinde kaldı. Düşme hattı sınırı ve üzerinde olan 30'ar puana sahip 3 takım Düzcespor, Sarıyer ve Arnavutköy Belediyespor ile puan farkı 3'e çıktı. 32. haftayı bay takım olarak geçirecek olan yeşil-siyahlılar, 3 Nisan pazar günü düşme hattında yer alan direkt rakibi Sarıyer'i konuk edecek. Teknik Direktör Özcan Bizati, "İyi oynadığımız bir maçtı. Sonucu böyle olmamalıydı. Pes etmek, yılmak yok, mücadeleye devam. Moralimizi bozmayacağız" dedi.