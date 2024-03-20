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Haberler Denizlispor Denizlispor’da Bekir 1 ay yok

Denizlispor’da Bekir 1 ay yok

2. Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma savaşı veren Horoz golcü ismi Bekir Turaç Böke’nin sakatlığıyla yıkıldı

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da Bekir 1 ay yok

TFF 2. Lig Kırmızı grupta düşme hattından çıkma mücadelesi veren Denizlispor'un hücumda etkili ismi Bekir Turaç Böke'ya nazar değdi. Somaspor maçının 44.dakikasında rakip ceza alanı içinde kendisini aniden yere bırakan Bekir, riske girmemek için oyunda çıkmıştı. Göze gelen başarılı futbolcunun sol ayak arka adalesinde ki sıkıntının büyük olduğu anlaşıldı. Çekilen MR sonrası golcü futbolcunun arka adalesinde 2,5 santim yırttık olduğu belirlendi.

TEKNİK HEYET OLDUKÇA SIKINTILI

Sakatlığı nedeniyle, Mememen FK maçında oynamayan 24 yaşında ki golcü futbolcu "Iğdır FK maçında sol arka adalemde ağrılar başlamıştı. Somaspor maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken, sol arka adalemde yine sertlik oldu. Maç esnasında ağrı dayanılmaz hale gelince zorlamak istemedim. Çekilen MR'da sol arka adalemde 2,5 santim yırtık oluştuğu tespit edildi. Oyuna devam etseydim, daha kötüsü olabilirdi. Tamamen iyileşmem zaman alacak. " dedi. 15 golle 2. Lig Kırmızı Grup'ta en çok gol atan isim olan Bekir'in ligde ki çok kritik maçlar öncesinde sakatlanması, zaten hamle şansı kısıtlı olan teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

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