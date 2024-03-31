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Denizlispor’da forvet sıkıntısı

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da forvet sıkıntısı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kritik son 6 haftaya girilirken, çarşamba günü Sarıyer'i konuk edecek olan Denizli'de forvet sıkıntısı yaşanıyor. Ligde kalma umutlarını koruyan Horoz'da Bekir Turaç Böke'nin sakatlığı sürüyor. 15 golle takımının ön golcü ismi olan 24 yaşındaki golcü oyuncu Sarıyer'e karşı forma giyemeyecek. Sol ayak arka adalesinde 2.5 santimlik yırtık oluşan Bekir'in yerine teknik direktör Özcan Bizati alternatif arıyor. Bizati, "Elimizde ofansif futbolcular var ama tam olarak forvet değiller. Şartları zorlayarak, biz onları forvet oynatıyoruz. Sarıyer ve Düzce maçlarını kazanırsak önümüz açılır" dedi.
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