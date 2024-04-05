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Haberler Denizlispor Horoz nereye

Horoz nereye

2. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında direkt rakibi Sarıyer ile yenişemedi ve umut tüketti.

SEBAHATTİN ALP
Horoz nereye

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aylardır düşme hattına bulunan ve kurtuluş mücadelesi veren Denizlispor 33 maçta 28 puanla sondan ikinci sırada kalırken, kabustan çıkamadı. Adeta 9 puanlık maçta, Sarıyer'le golsüz berabere kalarak, ligde tutunma umutlarını azaltan yeşil-siyahlı futbolcular, maç sonu yıkıldılar. Bir süre yerden kalkamayan futbolcular, moral olarak ta çöküntü yaşadı. Seyircisiz maçta, sonuca kahrolan taraftarlar ise hüsran yaşamaya devam ettiler.

HEDEF DÜZCESPOR MAÇI

Menemen FK'ya 5-2 yenilen Düzcespor ile puan farkını 2'ye düşüne yeşil-siyahlılar, 31 puana ulaşan Sarıyer ile 3 olan puan farkını kapatamadı. İnegöl ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Belediye Derince ise 32 puana ulaşırken, Denizlispor direkt rakipleri ile puan farklarını kapatamadı. Pazar günü Düzcespor'a konuk olacak Denizlispor, bu maçtan 3 puan çıkaramadığı takdirde ligde kalma umutlarını iyice azaltacak.

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