Horoz nereye

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aylardır düşme hattına bulunan ve kurtuluş mücadelesi veren Denizlispor 33 maçta 28 puanla sondan ikinci sırada kalırken, kabustan çıkamadı. Adeta 9 puanlık maçta, Sarıyer'le golsüz berabere kalarak, ligde tutunma umutlarını azaltan yeşil-siyahlı futbolcular, maç sonu yıkıldılar. Bir süre yerden kalkamayan futbolcular, moral olarak ta çöküntü yaşadı. Seyircisiz maçta, sonuca kahrolan taraftarlar ise hüsran yaşamaya devam ettiler.

HEDEF DÜZCESPOR MAÇI

Menemen FK'ya 5-2 yenilen Düzcespor ile puan farkını 2'ye düşüne yeşil-siyahlılar, 31 puana ulaşan Sarıyer ile 3 olan puan farkını kapatamadı. İnegöl ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Belediye Derince ise 32 puana ulaşırken, Denizlispor direkt rakipleri ile puan farklarını kapatamadı. Pazar günü Düzcespor'a konuk olacak Denizlispor, bu maçtan 3 puan çıkaramadığı takdirde ligde kalma umutlarını iyice azaltacak.